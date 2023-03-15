السوداني يبحث مع طالباني تدعيم التفاهمات السياسية بين التيارات

2023/03/15 | 15:04 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – 964 بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الأربعاء، خطوات تنفيذ البرنامج الوزاري الذي أطلقته الحكومة، وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تدعيم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: التقى رئيس مجلس الوزراء السيد […]

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