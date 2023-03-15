شاهد بالفيديو.. شاهد .. هطول امطار غزيرة في بغداد وغرق سوق النبي يونس في نينوى

2023/03/15 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cVCngMxElM4

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