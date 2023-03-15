تونس.. حزب النهضة يعلن اعتقال أحد قادته

2023/03/15 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة للرئيس، قيس سعيّد، الأربعاء، اعتقال أحد قياديها من قبل قوات الأمن وطالبت بإطلاق سراحه.

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