السوداني وطالباني يؤكدان على أهمية تدعيم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية

2023/03/15 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية تدعيم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني، التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني في مدينة السليمانية، ضمن زيارته إلى إقليم كردستان العراق، وأكدا أهمية تدعيم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية، بما يؤمّن الاستقرار والازدهار الاقتصادي".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أولوية تحقيق تطلعات المواطنين في تلقيهم الخدمات اللائقة، وتعزيز فرص الشباب وأدوارهم في التنمية والبناء".

من جانبه رحب طالباني، بزيارة رئيس مجلس الوزراء، مثمناً أداء الحكومة المتصاعد في تنفيذ المنهاج الوزاري، ومؤكداً دعمه خطوات الحكومة، ضمن أولويات تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

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