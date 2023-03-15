وزير المالية السعودي يكشف مستجدات التعاون الاستثماري مع إيران

2023/03/15 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة ملتزمة بمبادئ اتفاقية عودة العلاقات مع إيران التي تقتضي احترام مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة والمبادئ السيادية لكل دولة.

وأشار إلى أن السعودية تستهدف استقرار المنطقة من خلال تحسين العلاقات مع دولة إيران كجارة، لافتا إلى أنه لا توجد معوقات تمنع تطبيع العلاقات وتنويع فرص الاستثمار بين الجانبين.

وأضاف الجدعان، خلال فعاليات “مؤتمر القطاع المالي الدولي”، أن منصات التواصل الاجتماعي لها دور بالغ الأهمية، ولابد أن نكون حاضرين بشكل جيد.

وحول أداء المنظومة المصرفية والقطاع المالي العالمي، أكد الجدعان، ضرورة الإسراع في الهيكلة المطلوبة بالنسبة للقطاع المالي عالميا.

وأعلنت السعودية وإيران في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة العلاقات المقطوعة منذ أكثر من 7 سنوات بين البلدين، بوساطة صينية، على أن تتم إعادة فتح السفارات في البلدين في مهلة أقصاها شهران.

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