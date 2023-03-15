تراجع تاريخي لمخزون العراق المائي جراء الجفاف.. ماذا عن مياه الشرب؟

2023/03/15 | 15:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوامل عديدة اجتمعت لتضرب بقوة في العراق وتؤدي إلى تراجع المخزون المائي لنحو 7.5 مليارات متر مكعب فقط، بمعدل تراجع يصل إلى 70% في السنوات الأربع الماضية، وهو ما يهدد مناطق عديدة بفقدان مياه الشرب.

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