السوداني يؤكد أولوية تقديم الخدمات وتعزيز فرص الشباب

2023/03/15 | 15:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس

الاتحاد الوطني الكردستاني بافل

طالباني في مدينة السليمانية، ضمن

زيارته إلى إقليم كردستان العراق.

وشهد اللقاء التأكيد المتبادل على

أهمي

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