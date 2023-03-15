شاهد بالفيديو.. مباشر | مقابلة مع النائبة السابقة آلا طالباني على هامش ملتقى السليمانية الدولي السابع

2023/03/15 | 15:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 689673NQWeU

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