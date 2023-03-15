ليوث الرافدين يتأهلون إلى نهائي آسيا

2023/03/15 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل منتخب شباب العراق الى نهائي كأس اسيا تحت 20 عاما بفوزه على منتخب اليابان بركلات الجزاء في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما اليوم الاربعاء.

وجاء فوز المنتخب العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا المنتخبين.

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