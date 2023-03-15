محاضرو الرصافة الثالثة يغلقون مبنى وزارة التربية بالكامل

2023/03/15 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بإغلاق مقر وزارة التربية العراقية بالكامل، من قبل محاضري تربية الرصافة الثالثة في بغداد، اليوم الأربعاء.

وقال مراسلنا، إن العشرات من محاضري تربية الرصافة الثالثة، عمدوا الى إغلاق البوابة الرئيسة لمقر وزارة التربية بالكامل، مطالبين بتثبيتهم الى الملاك الدائم.

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