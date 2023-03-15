اليابان تسجل هدف التعادل في شباك منتخبنا الشبابي

2023/03/15 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجل منتخب شباب اليابان، اليوم الأربعاء، هدف التعادل الثاني امام نظيره العراقي ضمن نهائيات كأس اسيا للشباب دون 20 عاماً - اوزبكستان 2023.

وكان منتخب شباب العراق قد سجل هدفين الأول بالدقيقة 12 من المباراة وحققه اللاعب علي جاسم، والثاني سجله اللاعب محمد جميل بالدقيقة 104من المباراة.

هذا وانتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2-2، وسيتم اللجوء الى الركلات الترجيحية لحسمها.





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