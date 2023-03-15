شباب العراق يهزمون اليابان ويتأهلون إلى نهائي كأس آسيا

2023/03/15 | 15:56 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 تأهل المنتخب العراقي للشباب بكرة القدم، الأربعاء، إلى نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً بعد تغلبه على نظيره الياباني بركلات الترجيح.وفاز المنتخب العراقي على اليابان ب “5” أهداف مقابل “3” بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

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