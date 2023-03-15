2023/03/15 | 16:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري من بين عشرات الشهادات والمؤلفات والمواقف المتعلقة بغزو العراق واحتلاله يبرز كتاب (التصدي لصدام حسين: جورج بوش وغزو العراق) لواحدٍ من أهم المؤرخين السياسيين الأميركان وهو الأستاذ...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب يلخص مأساة العراق بشهادة أميركية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب يلخص مأساة العراق بشهادة أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).