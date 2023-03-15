إيران والخوف من عمل عسكري

2023/03/15 | 16:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله تعتبر العلاقة الأميركية – الإيرانية منذ أيام الشاه علاقة مرتبطة بمصالح إستراتيجية غير معلنة تضيق وتتوسع حسب الحاجة لكل طرف من الطرفين.كانت واشنطن، ولعقود طويلة، تستخدم إيران...أكمل القراءة ←

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