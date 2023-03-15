“بلدية الشعب” تعلن استنفار جميع كوادرها للسيطرة على مياه الامطار(صور)

2023/03/15 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت بلدية الشعب، اليوم الاربعاء، استنفارها الكامل للسيطرة على موجة الامطار التي اجتاحت البلاد.وذكرت البلدية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”بتوجيه السيد المدير العام المحترم ،استنفر الجهد الالي والبشري […]

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