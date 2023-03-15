2023/03/15 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة والاغاثة التابعة

للعتبة الحسينية المقدسة، الارعباء، عن

تجهيز الآف السلال الغذائية والمواد

الجافة والمساعدات الإنسانية لتوزيعها

على العوائل المتضررة من الزلزال الذي

ضرب سوريا مؤخرا قب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه من ممثل السيستاني.. تجهيز (36000) سلة غذائية لتوزيعها على العوائل المتضررة والمتعففة في سوريا قبل شهر رمضان (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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