كأس اسيا للشباب.. العراق يتأهل الى النهائي بعد فوزه على اليابان

2023/03/15 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب شباب العراق على حساب نظيره

الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة

كأس آسيا دون سن 20 عاماً الجارية في

اوزبكستان.

وسجل منتخب العراق هدفه الاول في

الدقيقة الـ 12 عبر اللاعب علي جاسم،

وسجل اليا

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