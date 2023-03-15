2023/03/15 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مفهوم المقصورة الذي يلغي المقاعد الوسطى، إلى التصميم الفاخر الذي يمنح درجة رجال الأعمال في الطائرة ذات الممر الواحد بعدًا جديدًا، تقدم القائمة القصيرة لجوائز "Crystal Cabin" لهذا العام، لمحة مثيرة عن مستقبل الطيران المحتمل.

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