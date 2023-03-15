2023/03/15 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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لإلحاقهما الضرر بالمال العام

النزاهة: صدور أمري استقدام لمديرين عامين سابقين في مصرف الرشيد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين سابقين في مصرف الرشيد؛ لإلحاقهما الضرر بالجهة التي يعملان بها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وخلال حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في مصرف الرشيد سابقاً؛ وذلك لقيامهما بمنح قرض بقيمة (٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار إلى شركة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمين السكنية في المحافظة خلال العام ٢٠١٤.

وتابعت الدائرة مبينة أن القرض الممنوح للشركة كان يجب أن يتم على دفعتين وحسب نسبة الإنجاز، بينما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الـ(٦ ٪؜)، وتم سحب المشروع لاحقاً من الشركة.

وتابعت الدائرة إن الأمرين أصدرتهما المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)...



يتبع...................

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