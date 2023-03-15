اعتقال نحو 400 مطلوب.. حصيلة هامة لعمليات

2023/03/15 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد شرطة ديالى يعلن عن اهم" نتائــج "العمليات الأمنية التي نفذتها شرطة ديالى

بعد زيارة القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني المحترم، ومعالي وزير الداخلية عبد الامير الشمري، لمتابعة الملف الامني في المحافظة وارسال التعزيزات العسكرية لدعم عمل الاجهزة الامنية في المحافظة للحفاظ على الاستقرار الامني في المحافظة، تابع السيد قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، عمليات الدهم والتفتيش،التي نفذتها قطعات شرطة ديالى، والتي انطلقت يوم 9آذار 2023 لتنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين وضبط الاسلحة الغير مرخصة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة في عموم مناطق المحافظة.

?اعلن السيد قائد شرطة ديالى عن اهم نتائج هذه العمليات وهي كما يلي:

▪️تنفيذ اوامر قبض وفق المادة 4 ارهاب عدد (11) مطلوب.

▪️تنفيذ اوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة عدد (176) مطلوب.

▪️تنفيذ اوامر قبض على اشخاص مخالفين عدد (222).

▪️ضبط (25) عجلة محملة بمواد مختلفة معدّة للتهريب.

▪️ضبط عجلات مخالفة عدد (16).

▪️سيطرات مفاجئة عدد (24).

▪️عمليات استباقية عدد (7)

▪️ضبط دراجات نارية مخالفة عدد (131) دراجة نارية.

▪️أمر عمليات عدد (3).

#ديالى_آمنة

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