حققوا المراتب الأولى.. احتفاء بتخرج طالبين عراقيين من الكلية الحربية السعودية

2023/03/15 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق طالبان عراقيان مراتب متقدمة في دورة كلية الملك عبد العزيز الحربية في السعودية، حيث حقق احدهم التسلسل الثالث والاخر التسلسل 31 من أصل 920 طالبًا.

وذكرت السفارة العراقية السعودية ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "احتفلت بحضور السفير العراقي عبد الستار هادي الجنابي، والملحق العسكري في المملكة العميد داود عبد الكريم السامرائي، بتخرج الطالبين عمر كمال عبد الله حسن الخالدي وعبد الهادي صدام حاتم محمد التميمي اللذين تخرجا من كلية الملك عبد العزيز الحربية في المملكة العربية السعودية، بعد اشتراكهما بالدورة (81)، التي افتتحت في 1 تشرين الثاني 2020، وانتهت في 14 آذار 2023".

وأوضحت السفارة ان الطالبين اجتازا الدورة بتفوق، إذ حصل الطالب عمر كمال على تقدير امتياز بمرتبة الشرف الأولى والتسلسل الثالث على الدورة جرى تكريمه من قبل وزير الدفاع السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال حفل التخرج، فيما حصل الطالب عبد الهادي صدام حاتم على التسلسل الحادي والثلاثين في الدفعة التي ضمت أكثر من (920) طالباً من السعودية وبعض الدول".

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