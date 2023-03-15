2023/03/15 | 17:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3pGE9WIV7vU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. مؤسسة بارزاني الخيرية تجدد إحدى حدائق المدينة احتفاء بمناسبات أعياد آذار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. مؤسسة بارزاني الخيرية تجدد إحدى حدائق المدينة احتفاء بمناسبات أعياد آذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).