2023/03/15 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر غربي العراق.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات غربي البلاد من تنفيذ عملية نوعية […]

ظهرت المقالة الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر غربي العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر غربي العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر غربي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).