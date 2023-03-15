2023/03/15 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات، اليوم الاربعاء، القبض على تاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر غربي البلاد.

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