شرطة الانبار تتوعد بعقوبات رادعة للمتلاعبين بأسعار اللحوم في رمضان

2023/03/15 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توعد مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عبد جبار البيلاوي ، الاربعاء، كل من يحاول التلاعب بأسعار اللحوم والمواد الغذائية او لمارب ربحية لاستغلال المواطنين بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك .

وقال البيلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” مدير شرطة الفلوجة كثف من اجراءات المراقبة على الاسواق المحلية والمحال التجارية على خلفية مخالفة تسعيرة بيع اللحوم بعد ان حددها محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وبكتاب رسمي بسعر 14 الف دينار للكيلو غرام الواحد فضلا عن قيام بعض التجار بخزن مواد غذائية لبيعها بأسعار عالية مع اقتراب شهر رمضان المبارك “.

واضاف ان” الجهات الامنية ابلغت جميع محال بيع اللحوم بضرورة البيع وفق السعر المحدد من قبل الجهات المعنية متوعدا المخالفين بعقوبات رادعة واحالتهم الى القضاء”.

وأشار الى ان “لجانا امنية تقوم وبشكل مستمر بزيارات مفاجئة الى اسواق بيع المواد الغذائية واللحوم لردع كل من يحاول المضاربة بالأسعار واستغلال المواطنين لمارب ربحية ، مبينا ان” الهدف من تكثيف هذه الاجراءات للحيلولة دون ارتفاع اسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات والفواكه والسلع الاخرى “.

يشار الى ان محافظ الانبار علي فرحان الدليمي أصدر ” قبل اقل من اسبوع ” كتاب رسمي حدد فيه سعر الكيلو غرام الواحد من لخم الغنم بـ 14 الف دينار للكيلو غرام الواحد “.

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