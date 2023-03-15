رويترز: العراق يواصل الإنتاج دون حصة أوبك+ في فبراير

2023/03/15 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قال مسؤول في شركة تسويق النفط (سومو) إن العراق أنتج 4.34 مليون برميل يوميا من الخام في فبراير شباط.

وأشارت بيانات لشركة سومو إلى أن إنتاج العراق أقل 92 ألف برميل يوميا من حصته بموجب اتفاق الإنتاج الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.

وأضافت أرقام الشركة أن هذا هو الشهر الثاني الذي تقلص فيه إنتاج العراق نحو 100 ألف برميل يوميا عن حصته.

وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز اليوم الأربعاء إن الانخفاض راجع إلى حد كبير إلى صيانة حقل غرب القرنة2 النفطي الذي ينتج 400 ألف برميل يوميا.



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