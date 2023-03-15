اعتقال تاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر

2023/03/15 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على تاجر مخدرات بحوزته مليوني قرص مخدر غربي البلاد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) ان المديرية "نفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بالجرم المشهود, بناءً على معلومات دقيقة وردت الى مقر المديرية العامة ووفق أوامر قضائية وضبطت بحوزته مليوني قرص مخدر من المواد المخدرة".

وأضاف، ان المتهم "حاول تهريب المخدرات لكن تم احباط المحاولة".

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