صور: إزالة اشهر تمثال في ديالى بعد نصف قرن على نصبه

2023/03/15 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىاقدمت حفارات كبيرة تابعة لبلدية ديالى، اليوم الأربعاء، على ازالة تمثال الفلاحة وسط بعقوبة بشكل مفاجئ والذي يعد ايقونة المحافظة والاشهر على مستوى ديالى منذ قرابة نصف قرن.وقال عضو فريق العمل في ازالة تمثال الفلاحة أحمد هادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رفع تمثال الفلاحة وازالة الساحة بشكل نهائي يأتي في اطار تنفيذ مشروع يتألف من 3 محاور لتطوير الساحة وفق رؤية فنية وهندسية شاملة"، نافيا ان "تكون عملية رفع التمثال هي بداية لنهاية وجوده كايقونة في ديالى".واضاف ان "عملية رفع التمثال جرت وفق مسارات تؤمن الحفاظ عليه دون اي اضرار وتم نقله الى مكان امن"، لافتا الى انه "من اشهر التماثيل على مستوى ديالى وانشئ قبل نحو نصف قرن وكان يمثل الفلاحة العراقية وهي تحمل برتقالة بيدها في اشارة الى المحصول الاشهر على مستوى المحافظة".





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