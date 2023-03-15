"مشكلات أصعب" تحل بدقة أكبر.. إطلاق "جي بي تي 4"

2023/03/15 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة "أوبن أيه آي" الناشئة، النسخة الأحدث من برنامجها "تشات جي بي تي" القائم على الذكاء الاصطناعي، معلنة أنه يتميز بقدرات إضافية، وحل مشكلات أصعب وبدقة أكبر.

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