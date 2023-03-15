"هجوم روسي مميت".. شاهد ما حدث بعدما ضرب صاروخ روسي مدرسة في أوكرانيا

2023/03/15 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينقل كبير مراسلي شبكة CNN، إيفان واتسون، ما حدث في كراماتورسك في شرقي أوكرانيا، حيث لا يزال السكان يتعاملون مع آثار الضربة التي شنتها القوات الروسية.

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