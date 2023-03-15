معارض السيارات والشركات منقسمة حول سعر صرف الدولار.. والزبائن في حيرة

2023/03/15 | 17:57 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البياع (بغداد) 964 ألقت تقلبات سعر الدولار، بظلالها على سوق بيع وشراء السيارات في منطقة البياع التي تضم واحداً من أشهر مجمعات معارض السيارات على مستوى العاصمة بغداد والعراق ككل.التفاصيل: أصحاب شركات السيارات يعتمدون سعر صرف 140 ألف دينار، مقابل اعتماد أصحاب المعارض سعر الصرف المتغير وفقاً للسوق.وسام عصام، موظف في شركة شيري […]

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