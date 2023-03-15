وزير الموارد: ملاكاتنا مستمر بالعمل لتأمين انسيابية المياه بسد حديثة

2023/03/15 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، أن ملاكات الوزارة تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تأمين واستمرار انسيابية المياه عبر سد حديثة.وقالت وزارة الموارد المائية، في بيان تلقاه/ المركز […]

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