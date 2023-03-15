واتساب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي ويندوز

2023/03/15 | 18:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يستعد تطبيق واتساب لطرح ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق عبر الويندوز، يضمن...

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