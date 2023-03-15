2023/03/15 | 18:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عقيل الطائي تقدير الموقف هو علم ومفهوم يجب ان يتوفر في...

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