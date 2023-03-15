بيانات المخزون تخالف التوقعات.. والنفط عند مستويات 2021 بخسائر تقترب من 4%

2023/03/15 | 18:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

عمقت أسعار النفط تراجعاتها القوية فور صدور بيانات المخزونات الأمريكية، حيث عادت الأسعار لمستويات 2021 بانخفاض يقترب من 4% يوميًا.

صدرت الآن بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام والتي جاءت مخالفة للتوقعات، لتسجل ارتفاعًا هائلاً بأكثر من 1.5 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول زيادة في حدود 1.188 مليون برميل.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 1.550 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 1.188 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 1.694 مليون برميل.

النفط الآن

سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تراجعًا بنحو 3.5%، لتسجل 74.7 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 3.7% عند 68.7 دولار للبرميل.

النفط عند التسوية أمس

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، أمس الثلاثاء، بعد صدور تقرير "أوبك" وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو تراجعًا بنحو 4.1% أو 3.32 دولار لتسجل 77.45 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 4.6% أو 3.47 دولار عند 71.33 دولار للبرميل.

تراجع عائدات روسيا للنصف

قالت الوكالة الدولية للطاقة، إن عائدات تصدير النفط الروسي تراجعت إلى النصف تقريبًا في غضون عام، فيما ظل حجم صادراتها دون تغيير إلى حد كبير.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء، أنه بعد عام من بداية الحرب في أوكرانيا والعقوبات المترتبة عليها، نجحت موسكو إلى حد كبير في العثور على عملاء جدد، ولكن بتكلفة حادة على دخلها من تصدير النفط.

في فبراير، تراجعت صادرات روسيا من النفط بمقدار 500 ألف برميل إلى 7.5 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى المتوسط لها بالفعل على مدار عام.

ومع ذلك، قالت الوكالة إن الدخل الذي حققته روسيا من هذه الصادرات انخفض إلى نحو 11.6 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو 2.7 مليار دولار عن الشهر السابق، ويشكل تقريبًا نصف الإيرادات المحققة في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب.

وفي الوقت نفسه، أفاد وزير طاقة روسيا ، نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء؛ بأن الحكومة تتوقع انخفاضا في إنتاج منتجاتها من النفط والغاز هذا العام، لأسباب عديدة منها ضغوط خارجية.

وأوضح شولجينوف بأن إنتاج النفط سينخفض قليلا بسبب التخفيض الطوعي، مضيفا بأن إنتاج الغاز سيواصل الانخفاض بسبب الإجراءات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

تصريحات وزير الطاقة السعودي أمس

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الثلاثاء، إن "وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا".

وأكد وزير الطاقة العزم على الإبقاء على اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية العام".

إعلان أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) ارتفاع احتياطيات المملكة من النفط في الحقول التي تديرها أرامكو السعودية إلى 338.4 مليار برميل مكافئ بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 337.3 مليار برميل مكافئ بنهاية 2021.

وأوضحت أرامكو أن تلك الاحتياطيات تشمل 261.6 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و 36.14 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي هذا فضلا عن احتياطيات الغاز الطبيعي البالغة 246.7 مليار قدم مكعب قياسي.

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