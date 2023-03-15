بعد فوزها بتسع نسخ سابقة.. العتبة الحسينية تشارك في مهرجان الزهور الدولي بالعاصمة بغداد (فيديو)

2023/03/15 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

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يشارك قسم الزينة والزهور في العتبة

الحسينية المقدسة بمهرجان الزهور

بنسخته الثانية عشر بتصاميم جديدة

وعروض للزهور تدخل للمرة الاولى في

المسابقة، وابرز ما يميز جناح العتبة

المقدسة في المهرجان الذي تق

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