العراق وإيران يتوصلان لاتفاق على إعادة قطار كربلاء - طهران

2023/03/15 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات النقل في إيران، اليوم

الأربعاء، التوصل إلى تفاهم مع العراق

حول إعادة انطلاق رحلات القطار المركب

بين طهران وكربلاء.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن

مدير شركة النقل السككي في إيران ميع

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