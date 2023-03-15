2023/03/15 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تكلمنا حول العديد من المسائل في المقال

السابق، وتكلمنا أيضا حول المخالفات

التي ارتكبتها الحكومة لقانون الإدارة

المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، وهنا

اردت ان ابين عدة نقاط ومن ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).