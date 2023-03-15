2023/03/15 | 18:19 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
تكلمنا حول العديد من المسائل في المقال
السابق، وتكلمنا أيضا حول المخالفات
التي ارتكبتها الحكومة لقانون الإدارة
المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، وهنا
اردت ان ابين عدة نقاط ومن ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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