بوتين يستقبل الأسد في الكرملين.. والأخير يعبر عن دعمه لغزو أوكرانيا

2023/03/15 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين، وأجريا مباحثات في ظل تكثيف موسكو جهودها لتحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق.

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