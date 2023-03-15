لجنة نيابية: سجلنا انخفاضاً بعمليات تهريب المشتقات النفطية

2023/03/15 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأربعاء، انخفاض عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي للوكالة الرسمية، إن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية سجلت، بعد زيارتها إلى محافظة البصرة ولقاء الشركات النفطية والاطلاع على التراخيص والمصافي وغيرها من الشركات، سجلت انخفاضاً في عمليات التهريب خاصة النفط الخام والمشتقات النفطية”، لافتا إلى أن “هناك عمليات تهريب في مناطق أخرى ويجب أن يتم ملاحقتها من الدولة والسيطرة على المنافذ التي يتم من خلالها عمليات التهريب”.وفيما يتعلق بسعر برميل النفط المحسوب في الموازنة أشار إلى أن احتساب سعر البرميل ب 70 دولاراً أمر مناسب، خاصة أن أسعار النفط اليوم تزيد عن ذلك”.

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