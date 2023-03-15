التجارة: سنوزع 12 حصة خلال العام الحالي

2023/03/15 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما أشارت إلى أن 12 حصة ستوزع خلال العام الحالي.

وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة جاسم محمد العامري، للوكالة الرسمية إن” الوزارة اتخذت إجراءات عديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأثرها على المواطن، منها السلة الغذائية وحصة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن إطلاق حصة خاصة بشهر رمضان”.

وأشار، إلى” أهمية دعم القطاع الخاص من قبل الدولة ولا يمكن لهذا القطاع أن ينشط من دون تقديم الدعم له”، منوها، أن” إجراءات الوزارة ساهمت في تخفيف العبء عن المواطنين وعززت الثقة بالحكومة”.

وأوضح، أن” السلة الغذائية تحتوي على السكر والزيت والمعجون والرز والبقوليات (عدس وحمص) ومن الممكن زيادة هذه المواد، فيما تتضمن حصة الرعاية الاجتماعية الحليب والشاي والطحين الصفر، بالإضافة إلى السكر والزيت”.

ولفت إلى، أن “مجلس الوزراء وافق على تجهيز العائلات بحصة رمضان والتي تحتوي على نصف كيلو نشا و٥ كيلو طحين صفر وطبقة بيض وكيلو شعرية وهذا التنوع يخص العائلة العراقية”.

وعن الحصص التي ستوزع ذكر العامري، أن” حصة الرعاية الاجتماعية ستكون 12 وما لا يقل على 10 حصص للسلة الغذائية”.

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