2023/03/15 | 18:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..كلمة رئيس جمهورية العراق السابق برهم صالح خلال ملتقى السليمانية

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كلمة رئيس جمهورية العراق السابق برهم صالح خلال ملتقى السليمانية قناة التغيير الفضائية.

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