العمل تخلي ساحتها من منح سمات الدخول للعمالة الأجنبية

2023/03/15 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ان منح سمات الدخول للعمال الأجانب ليس ضمن عملها وانما من اختصاص جهات حكومية أخرى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ما أثير من احدى القنوات الفضائية بشأن موضوع منح سمات الدخول للعمال الأجانب، ان الوزارة ليس لها علاقة بمنح سمات الدخول (الفيزا) كونه من اختصاص دائرة الاقامة في وزارة الداخلية".

ولفتت الى، أن "هناك قراراً من مجلس الوزراء يتيح لوزارة النفط التقديم مباشرة الى دائرة الاقامة لغرض الحصول على سمات الدخول، وان دور وزارة العمل يقتصر على منح تصاريح عمل للعمال الوافدين الى البلاد بضمنهم العاملين في الشركات النفطية".

وأكدت العمل "انها على استعداد للتعاون مع وسائل الاعلام كافة لتزويدها بالمعلومات والاخبار المتعلقة بعملها ومهامها وكل ما من شأنه اطلاع الرأي العام على تفاصيل وقضايا العمل والشأن الاجتماعي".

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