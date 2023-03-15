موصفات سيارة هيونداي الجديدة الأكثر تطورا (فيديو)

2023/03/15 | 18:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت المركبة على محركات كهربائية صديقة للبئية.

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