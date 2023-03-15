2023/03/15 | 18:47 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع 964 الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/15 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع 964.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).