بغداد و اربيل يرمون اتفاق سنجار على بعضهم، فمن يحلها

2023/03/15 | 18:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني الى اقليم كردستان حمل معه ملف اتفاقية سنجار اسوة بالعديد من الملفات المعلقة بين بغداد و اربيل التي تنتظر الحلول و منها ميزانية الاقليم بعد إقرار الموازنة لثلاث اعوام قبل ايام.و اكد الطرفان على اتفاقية سنجار التي تم توقيعها …

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