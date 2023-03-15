الحشد الشعبي يطيح بتاجر مخدرات في كركوك

2023/03/15 | 18:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة مشتركة من اللواء 61 بالحشد الشعبي وشعبة مكافحة مخدرات قضاء الحويجة، من القاء القبض على أحد تجار المخدرات جنوب غرب محافظة كركوك.جاء ذلك عملية امنية نفذتها القوة بناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات المدعو “س.ن.ح” في حي القادسية بقضاء الحويجة وذلك بموجب مذكرة قبض صادرة […]

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