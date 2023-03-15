الإمارات.. مستشار رئاسي يرد على تقرير هيومن رايتس ووتش حول وضع طالبي اللجوء الأفغان

2023/03/15 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع طالبي اللجوء الأفغان المتواجدين في "مدينة الإمارات الإنسانية"، وهي مركز لوجستي إنساني في أبو ظبي.

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