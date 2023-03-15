المدرسة الإنكليزية في الإستشراق

2023/03/15 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم الباحث : م.م.مهدي نعمة علي

الجنابي

إن الحديث عن تقييد وتحديد التاريخ

الأنجح لحركة الاستشراق الانكليزي هو

الرجوع إلى ما قبل الحروب الصليبية،

خاصة التي تفشت في البلدان العربية

الإسلامية تحت

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