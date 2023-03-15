ألمانيا.. ضبط شبكة تهرب البشر من العراق وتركيا

2023/03/15 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

شنت الشرطة الألمانية، حملة كبيرة على مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم بتهريب البشر.

وقام حوالي 400 ضابط، من بينهم الشرطة الفيدرالية والقوات الخاصة، بتفتيش أكثر من 20 شقة ومكتباً، معظمها في برلين.

واعتقلت الشرطة خمسة رجال، أربعة منهم في برلين وواحد في مدينة هاله، بينما يخضع 12 آخرون للتحقيق، وكلهم من حملة إحدى الجنسيتين التركية أو الألمانية وفقاً لـ (فوكس نيوز).

وأحضرت عصابة تهريب البشر، ما لا يقل عن 90 شخصاً، معظمهم من العراق وتركيا، إلى ألمانيا، بعد دفع كل منهم عدة آلاف من اليورو.

حيث تم نقلهم بالطائرة من إسطنبول إلى العاصمة البوسنية سراييفو، ومن هناك، واصلوا رحلتهم إلى ألمانيا بالسيارة عبر طريق البلقان.

وعثرت الشرطة على مجموعة من الأشخاص الذين تم تهريبهم، داخل الشقق التي فتشتها، لتبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

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